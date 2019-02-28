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Второй саммит США — КНДР

Захарова: Россия поддерживает настрой лидеров США и КНДР на продолжение диалога

Официальный представитель МИД РФ добавила, что это взаимодействие должно подкрепляться реальными практическими шагами навстречу друг другу и развиваться на основе компромиссных подходов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Москва поддерживает настрой Вашингтона и Пхеньяна на продолжение диалога, который должен быть подкреплен практическими шагами навстречу друг другу. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Позитивно оцениваем настрой президента США Дональда Трампа и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на продолжение американо-северокорейского диалога. Убеждены, что он должен подкрепляться реальными практическими шагами навстречу друг другу и развиваться на основе компромиссных подходов с упором на создание атмосферы доверия", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, в Москве считают "чрезвычайно важным сохранять положительную динамику политико-дипломатических процессов в субрегионе в русле известных российско-китайских инициатив". "В этом контексте подтверждаем нацеленность России на укрепление многостороннего взаимодействия со всеми вовлеченными сторонами и сопряжение совместных усилий в интересах всеобъемлющего урегулирования ситуации на Корейском полуострове", - отметила Захарова.

Второй американо-северокорейский саммит прошел в Ханое 27-28 февраля.

Теги
СШАКНДРРоссияКим Чен ЫнЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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