Захарова: террористы в Идлибе наращивают возможности для наступления

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра") являются угрозой для стабильности Сирии и проводят мероприятия для наращивания наступательного потенциала. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Угроза безопасности и стабильности Сирии исходит от террористов нусровского альянса "Хайят Тахрир аш-Шам", она контролирует практически всю идлибскую зону деэскалации. Полевые командиры проводят мероприятия по переформированию союзных группировок в целях наращивания наступательных возможностей на направлениях Алеппо, Хама, горная Латакия, - подчеркнула дипломат. - Боевики намерены расширить сферу своего влияния, полностью установить контроль в Идлибе".

Она также отметила рост числа нарушений режима прекращения боевых действий. "Только за последние четыре дня зафиксировано порядка 40 таких случаев, в результате которых имеются погибшие и раненые", - проинформировал Захарова.

Кроме того, по ее словам, примечательным стало то, что на удручающую ситуацию в идлибской зоне деэскалации обратил внимание в своем последнем докладе о гуманитарной ситуации в Сирии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "В документе, помимо озабоченности в связи с усилением "Хайят Тахрир аш-Шам", подробно перечисляются бесчинства террористов в отношении мирного населения, а именно притеснения этноконфессиональных меньшинств, произвольные задержания гражданских лиц, случаи исчезновения людей и многое другое", - отметила официальный представитель МИД РФ.