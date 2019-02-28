Путин уверен в скором окончательном разгроме терроризма в Сирии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Окончательный разгром очагов терроризма в Сирии является вопросом ближайшего времени. Уверенность в этом высказал журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация стабилизировалась, существуют еще отдельные очаги сопротивления террористов, но они подавляются сейчас, я думаю, что это в ближайшее время произойдет окончательно", - сказал Путин. При этом он отметил, что есть Идлибская зона и нестабильная территория на правом берегу Евфрата. "Над этим нужно работать, мы вчера об этом с премьер-министром (Израиля) говорили", - сказал президент РФ.

Путин сообщил, что рабочая группа по Сирии с участием России, Израиля и других государств, а также самих сирийцев, может заняться вопросами нормализации ситуации в этой стране уже после окончательного подавления терроризма в республике. Об этом российский президент заявил в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию, что на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в среду обсуждалось создание такой структуры.

"Что касается рабочей группы, то идея заключается в том, чтобы со всеми заинтересованными сторонами - это, прежде всего, конечно руководство Сирийской Арабской Республики, это, может быть, оппозиция, это страны региона, все, кто вовлечен в этот конфликт - создать такую рабочую структуру, которая бы занялась окончательной нормализацией уже после подавления последних очагов терроризма. Связано это, в том числе, и с выводом всех вооруженных сил с территории Сирийской Арабской Республики, и с воссозданием в полном объеме сирийской государственности с сохранением ее территориальной целостности", - сказал Путин.