Захарова: Киев может готовить провокацию в Донбассе с целью отмены выборов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Осуществленная в феврале переброска в Донбасс националистических подразделений полка нацгвардии Украины "Азов" может свидетельствовать о подготовке Киевом провокации с целью введения военного положения и отмены проведения президентских выборов в регионе. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Складывается впечатление, что в Донбассе Киевом готовится очередная провокация, направленная на создание условий для введения военного положения на территории Донецкой и Луганской областей, - отметила она. - Не исключено, что ее возможной целью может быть отмена выборов в данных регионах Украины, где, как известно, президент Украины Порошенко, мягко говоря, не пользуется поддержкой населения".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что переброска боевиков "Азова" на линию соприкосновения сторон в Донбассе совпала с увеличением числа обстрелов украинскими силовиками гражданских объектов, находящихся на территории провозглашенных республик. В этой связи Захарова напомнила о том, что "поводом для введения 28 ноября прошлого года в 10 областях Украины, в том числе в Донбассе, военного положения послужила санкционированная и подготовленная Киевом провокация с участием трех украинских кораблей в Керченском проливе".

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Центризбирком зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.