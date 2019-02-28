Экс-министр труда РФ Дмитриева заявила о готовности пойти на выборы губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Бывший министр труда РФ и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга от Партии роста Оксана Дмитриева сообщила о готовности участвовать в выборах губернатора города, которые пройдут осенью текущего года.

"Я готова участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга", - сказала ТАСС Дмитриева.

Она добавила, что в качестве кандидата ее выдвинет Партия роста. При этом депутат отметила, что пока не ясна возможность прохождения муниципального фильтра - сбор подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидата.

"Вступление в гонку зависит от преодоления муниципального фильтра. Сейчас мы располагаем двумя подписями муниципальных депутатов", - сказала она.

В четверг Дмитриева на своем сайте опубликовала статью, в которой сообщила, что готова к честной конкурентной борьбе. "У меня есть уверенность, что в случае победы я смогу эффективно руководить таким крупным мегаполисом, как Санкт-Петербург, даже в том чрезвычайно сложном состоянии, в котором город сейчас оказался", - говорится в статье.

Оксана Дмитриева занимала должность министра труда и социального развития РФ с 30 апреля по 30 сентября 1998 года, была депутатом Государственной думы в нескольких созывах с 1993 по 2016 год. В настоящее время она является руководителем фракции Партии роста в Законодательном собрании Петербурга. Дмитриева участвовала в выборах губернатора Петербурга в 2014 году, однако не смогла пройти муниципальный фильтр.

Выборы главы Петербурга

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Сейчас временно исполняющим обязанности губернатора города является Александр Беглов. Ранее на вопрос журналистов об участии в выборах Беглов отмечал, что его выдвижение будет зависеть от мнения горожан и его способности справляться с проблемами города.

Газета "Коммерсант" сообщала, что КПРФ готова выдвинуть на выборы журналиста Максима Шевченко. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщал ТАСС, что в партии рассматривают кинорежиссера и народного артиста РФ Владимира Бортко как основного кандидата от коммунистов на пост губернатора Петербурга.