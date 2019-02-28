Россия направит данные о кибератаках в профильные международные структуры

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Москва направит данные о масштабных кибератаках на российский сегмент интернета и интернет-ресурсы российских СМИ в профильные международные организации. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Была масштабнейшая атака на российский сегмент интернета, а также на интернет-ресурсы ряда российских СМИ. В частности, недавно в течение нескольких дней атака на "НТВ Мир" с участием 3 млн IP-адресов, большинство из которых зарегистрировано в США. Мы продолжим плотно отслеживать ситуацию о масштабах киберугроз. Мы передадим эти данные в профильные международные структуры, так как речь идет о нападении на российское информационное пространство", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что заявления некоторых стран Запада о готовности к агрессивным действиям в киберпространстве, в частности к отражению исходящих извне гибридных угроз и сдерживанию других государств в этой области, вызывают все большую обеспокоенность. "При этом в качестве главного объекта такого сдерживания выделяется Россия, но при этом в реальности все происходит в точности наоборот", - указала дипломат.