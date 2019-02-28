Памфилова разочарована пассивностью думской оппозиции в вопросе муниципального фильтра

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что думская оппозиция, выступающая за отмену муниципального фильтра на губернаторских выборах, ничего не сделала для его смягчения. Такое мнение она высказала в четверг в перерыве первого общественного электорального форума.

По словам Памфиловой, смягчение муниципального фильтра - больной вопрос для нее. "Я так долго пробивала, мне с таким трудом хоть что-то удалось сделать", - сказала она журналистам.

Компромиссный вариант по ограничению порога муниципального фильтра на уровне 5%, который одобрила рабочая группа при администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства, не нашел поддержки у представителей думской оппозиции, заметила Памфилова.

"Если вам плохо, вы же политические партии, вы же законодатели, делайте что-то, агитируйте, убеждайте прессу, общественность, избирателей, что надо фильтр отменить. Но, поскольку никто толком ничего не делает, мы взяли на себя эту неблагодарную функцию и хоть что-то согласовали. Все равно это шаг вперед", - сказала глава ЦИК.

Она добавила, что "Единой России" нет смысла вносить поправки о смягчении муниципального фильтра. "Мне бы хотелось, и я просила, чтобы по единому дню голосования и по фильтру все-таки парламентские партии нашли консенсус и чтобы они были инициаторами. Пока я не вижу особой активности, а кормить их и как манную кашу впихивать - упаси господь", - заключила Памфилова.

Члены рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ с участием лидеров фракций Госдумы, парламентариев и членов Центризбиркома на прошедшем 19 февраля заседании приняли решение о том, что порог "муниципального фильтра" на губернаторских выборах должен составлять не более 5% (сейчас он составляет от 5% до 10% по усмотрению региональных властей). Кроме того, решено было упростить доступ наблюдателей на губернаторских выборах на участки по аналогии с президентскими выборами.