Захарова призвала остановить глумление над памятью Второй мировой войны в Польше

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уничтожение памятников Второй мировой войны в Польше глубоко аморально и должно быть прекращено. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она констатировала, что мемориальное наследие Второй мировой войны в Польше по-прежнему подвергается сознательному глумлению. "В польском городе Новы-Сонч зафиксирован очередной случай осквернения советских могил, - отметила дипломат. - На этот раз вандалы атаковали захоронение красноармейцев на городском кладбище: с обелиска похищены серпы и молоты, вместо них нарисованы знаки так называемой сражающейся Польши, нанесена надпись "долой коммуну".

В городе Кельце, продолжила официальный представитель МИД РФ, депутаты местного парламента постановили исключить из числа почетных граждан 29 солдат Красной армии. "Усилиями местной администрации в городе Славно ликвидирован памятник в честь тех, кто спас Польшу от нацистских оккупантов, а именно: с постамента сняли легендарный танк Т-34, на котором, как утверждают краеведы, в составе 3-го гвардейского танкового корпуса генерала Панфилова сражался польский экипаж", - добавила она.

"Мы считаем все эти действия глубоко аморальными, - подчеркнула Захарова. - Если избавление целого народа от угрозы полного уничтожения не заслуживает того, чтобы быть увековеченным, то любые дискуссии о некой исторической правде просто бесполезны. Авторам польской государственной политики в мемориальных делах следует помнить, что каждый новый выпад такого рода является прямым оскорблением памяти героев Второй мировой войны и их потомков и, конечно, переписыванием истории". "Пора остановиться", - сказала дипломат.