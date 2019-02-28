Вторая встреча межафганского диалога состоится в Дохе 25-26 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Вторая межафганская конференция пройдет в Дохе 25-26 марта. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Следующую встречу планируется провести в Дохе 25-26 марта", - сказала она.

5-6 февраля в Москве проходила межафганская конференция, организаторами и спонсорами которой выступали представители афганской диаспоры в РФ. На мероприятие были приглашены представители афганского правительства, оппозиции и участники движения "Талибан" (запрещено в РФ), кроме того, в форуме могли принять участие делегаты из афганских диаспор стран СНГ, Европы, а также представители Ирана и Пакистана. Представили афганского правительства на конференции не присутствовали.

В итоговой декларации стороны призвали к полному выводу иностранных войск с территории страны. Отдельным пунктом была отмечена необходимость исключения лидеров движения талибов из "черного списка" ООН.