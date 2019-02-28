Захарова: новая конституция Кубы подтвердила общность подходов с Россией на мировой арене

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новая конституция Кубы, утвержденная в ходе референдума и закрепляющая частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, позволяет надеяться на укрепление стратегического партнерства между странами. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В новой конституции подтверждена преемственность внешнеполитических установок Гаваны, основанных на приверженности неукоснительному соблюдению норм и принципов международного права. Это в том числе уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела других государств, - сказала она. - Мы убеждены, что сохраняющаяся общность наших подходов на мировой арене будет и далее способствовать поступательному наращиванию стратегического партнерства между Россией и Кубой в различных формах и проявлениях".

Дипломат подчеркнула, что утверждение конституции "состоялось в рамках демократического процесса и путем свободного волеизъявления кубинских граждан". По ее словам, кубинцы самостоятельно сделали выбор в пользу наиболее подходящей модели государственного развития, которая отвечает "актуальным требованиям осуществляемых в стране экономических преобразований".

24 февраля более 73% кубинцев проголосовали на референдуме за утверждение новой конституции страны. По данным Национальной избирательной комиссии, явка составила 84,4%. По заявлению властей, о дате вступления документа в силу будет объявлено позже.

В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в конституцию республики, значится также учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. Положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества останутся неизменными.