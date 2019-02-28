Решетников: переход Пермского края в Урало-Сибирский макрорегион не обсуждается

ПЕРМЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Вопрос о переходе Пермского края в Урало-Сибирский макрорегион на данный момент не обсуждается. Об этом сообщил журналистам в ходе молодежного форума "Пермский период" губернатор региона Максим Решетников.

Накануне полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов предложил включить в состав Урало-Сибирского макрорегиона Пермский край и Омскую область. В настоящий момент край входит в Приволжский федеральный округ, а в соответствии со стратегией пространственного развития РФ - в Волго-Камский макрорегион.

"Пермь входит в Волго-Камский макрорегион, у нас тут мощные связи. <…> Никакого вопроса для Пермского края по какому-то вхождению туда или сюда не стоит. Все правительственные документы утверждены, мы работаем в их рамках", - сказал Решетников, отвечая на вопрос журналистов о возможности перехода края в Урало-Сибирский макрорегион.

По мнению главы региона, факт того, что край "интегрирован в Волго-Камский экономический регион, не отменяет связей с другими субъектами".

Ранее правительство РФ утвердило стратегию пространственного развития до 2025 года, согласно которой в России сформированы 12 макрорегионов. В Уральско-Сибирский макрорегион входят Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.