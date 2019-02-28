Источник: США убеждают союзников отказаться от Московской конференции по безопасности

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Вашингтон пытается убедить союзников по НАТО максимально ограничить участие в Московской конференции по международной безопасности в апреле, отправив туда только младших дипломатов посольств. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в МИД РФ.

"Вашингтон пытается внушить своим союзникам по НАТО, что предстоящая 24-25 апреля очередная Московская конференция по международной безопасности якобы представляет собой попытку России "вовлечь в свою орбиту" иностранные государства и повлиять на позицию стран альянса по важным для нее проблемам, - сказал собеседник агентства, отметив, что эта информация получена от европейских коллег. - При этом настойчиво акцентируется, что диалог с нами может вестись только по конкретным вопросам и не на форуме, который будто бы "используется Кремлем для озвучивания обвинений в адрес Запада и дезинформации мирового сообщества".

В результате, продолжил он, руководство США прямо рекомендует западноевропейцам ограничиться присутствием на конференции младших дипломатов посольств в Москве исключительно в качестве наблюдателей. "Подобные подковерные методы американской дипломатии российскую сторону давно не удивляют, - продолжил источник. - С 2014 года представители США уклоняются от участия в конференции только потому, что ее организатором является наша страна. Теперь пытаются уломать и своих ближайших союзников, апеллируя к пресловутой трансатлантической солидарности".

Собеседник ТАСС указал, что если США не готовы к серьезному диалогу по вопросам международной безопасности, это не означает, что другие должны следовать их примеру. "Наоборот, в условиях усиления напряженности на глобальном и региональном уровнях совместный поиск решений существующих проблем востребован как никогда, - подчеркнул он. - Подобные мероприятия служат объединению усилий мирового сообщества и военных ведомств широкого круга стран в интересах борьбы с реальными, а не надуманными угрозами".

Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно Министерством обороны РФ в первые месяцы года и собирает высокопоставленных военных, дипломатов и экспертов со всего мира.