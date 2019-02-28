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Северный Кавказ

Победитель кадрового конкурса стал главой Минимущества Дагестана

Ранее министерство возглавляла заместитель председателя регионального правительства Екатерина Толстикова

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/.Глава Дагестана Владимир Васильев назначил на должность министра по земельным и имущественным отношениям победителя кадрового конкурса "Мой Дагестан" Агарагима Кагиргаджиева. Соответствующий указ подписан в четверг.

В июле 2018 года врио главы Дагестана Владимир Васильев объявил о новом конкурсе "Мой Дагестан", который призван пополнить кадровый резерв республики "талантливыми и амбициозными специалистами". Он проводится при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Сегодня Владимир Васильев назначил победителя конкурса "Мой Дагестан" Агарагима Кагиргаджиева министром земельных и имущественных отношений республики", - сообщили ТАСС в администрации главы и правительства Дагестана.

Ранее министерство возглавляла заместитель председателя регионального правительства Екатерина Толстикова.

Агарагим Кагиргаджиев родился 27 сентября 1971 года в Махачкале, основное время проживал в Уфе. Окончил Философский факультет, кафедра "политологии". В 2005 - 2008 годах работал руководителем различных коммерческих организаций Республики Дагестан. В октябре 2018 года был назначен на должность первого заместителя министра по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСКФОДагестан
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