Боевики обстреляли населенные пункты в четырех сирийских провинциях

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Боевики в идлибской зоне деэскалации в течение минувших суток обстреливали сирийские провинции Латакия, Идлиб и Хама, а также западную окраину города Алеппо. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Махарда провинции Хама, Айн-эль-Кантара, Руасет-Искандер, Айн-эль-Наур и Нахшебба провинции Латакия, Мгарет-Марза и Эззо провинции Идлиб, западной окраины города Алеппо", - сказал он.

Соломатин добавил, что власти страны продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от прохождения военной службы. По состоянию на 27 февраля амнистировано 55919 человек. Кроме того, продолжается возвращение беженцев, по состоянию на 27 февраля в места прежнего проживания вернулись 224640 человек.

"Ведется формирование гуманитарных автоколонн для добровольного и беспрепятственного возвращения жителей лагеря "Эр-Рукбан" из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания. Сирийское правительство гарантирует безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов", - сообщил Соломатин.

Руководитель российского Центра также проинформировал о ходе восстановления инфраструктурных объектов в Сирии. "Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 27 февраля 2019 года восстановлено 31299 жилых домов, 141 медицинское и 820 образовательных учреждений. Отремонтировано 1012,9 км автомобильных дорог", - сообщил Соломатин.