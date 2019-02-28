Небензя назвал резолюцию США по Венесуэле кульминацией политического спектакля

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Представленный США проект резолюции Совета Безопасности ООН по Венесуэле является кульминацией политического спектакля двойных стандартов. Об этом заявил в четверг на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.

"Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле", - сказал постпред. "США прекрасно понимают, что у нее [резолюции] нет шансов быть принятой", - добавил он и отметил, что документ нужен только для дальнейших обвинений в препятствовании ввозу гуманитарной помощи.

Россия опасается, что США используют голосование по своей резолюции в качестве предлога для военной интервенции в Венесуэлу, заявил Небензя. "Мы всерьез опасаемся того что сегодняшнее заседание может быть использовано как этап по подготовке реальной, а не гуманитарной интервенции, как предлог для внешнего вмешательства по причине якобы неспособности Совета Безопасности урегулировать ситуацию в Венесуэле", - сказал он.