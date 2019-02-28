Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.

Как передает корреспондент ТАСС, за инициированный Вашингтоном документ высказались девять из 15 членов Совбеза, против были три страны - Россия, Китай и Южно-Африканская Республика, еще три воздержались."Проект резолюции не принимается в силу негативного голоса [хотя бы] одного из постоянных членов Совета Безопасности", - сказал председатель СБ.

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, США заранее понимали, что у их резолюции нет шансов и использовали ее только чтобы иметь возможность обвинить проголосовавшие против страны в препятствовании ввозу гуманитарной помощи в страну. "Мы всерьез опасаемся того, что сегодняшнее заседание может быть использовано как этап по подготовке реальной, а не гуманитарной интервенции, как предлог для внешнего вмешательства по причине якобы неспособности Совета Безопасности урегулировать ситуацию в Венесуэле", - добавил он.

"Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле", - продолжил Небензя.

Позиции стран, проголосовавших против

Постоянный представитель Китая при ООН Ма Чжаосюй в свою очередь заявил: "Текст американской резолюции принципиально расходится с позицией Китая, поэтому нам пришлось голосовать против него".

"Предложенная США резолюция не отражает понимания первопричин этого конфликта", - отметил также проголосовавший против нее постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила и назвал содержание документа предвзятым.

Суть резолюции

Согласно копии американского проекта резолюции, она призывает к "началу политического процесса, ведущего к свободным и справедливым выборам", а также к "предотвращению дальнейшей деградации гуманитарной ситуации и доставке помощи в Венесуэлу".

Кроме того, в проекте резолюции Совбезу ООН предлагается "поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле и призвать генерального секретаря ООН использовать свои силы для обеспечения проведения в стране новых президентских выборов". При этом выборы, прошедшие в мае 2018 года, американский документ предлагает признать нелегитимными.

В одном из пунктов также содержится призыв к "обеспечению безопасности всех членов Национальной ассамблеи (контролируемого оппозицией парламента Венесуэлы - прим. ТАСС) и членов политической оппозиции".