Лавров проведет переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, которая находится в российской столице с рабочим визитом.

Предстоящая встреча станет продолжением активного российско-венесуэльского диалога, который приобрел особое значение после осложнения внутриполитической ситуации в Каракасе. Так, на прошлой неделе Москву посетил заместитель министра иностранных дел республики Иван Хиль, который был принят главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, а также своим российским коллегой Сергеем Рябковым. Кроме того, в начале этой недели на полях 40-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве состоялись контакты замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с главой внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреасой.

Как сообщила в преддверии переговоров официальный представитель МИД России Мария Захарова, на встрече "планируется обсудить развитие ситуации в Венесуэле и вокруг нее". "Подтвердим нашу поддержку мирному урегулированию разногласий в этой стране", - подчеркнула дипломат.

Примечательно, что Лавров и Родригес встретятся не в первый раз. До назначения на пост исполнительного вице-президента Венесуэлы она являлась главой внешнеполитического ведомства этой страны и посещала Москву дважды - в мае 2015 года и феврале 2017 года.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, ни президент Владимир Путин, ни члены его администрации не планируют проводить переговоры с Родригес в Москве.

Против диктата и вмешательства

"Венесуэла является одним из важнейших партнеров РФ в Латинской Америке и на мировой арене, - указали в российском дипведомстве. - Москва и Каракас совместно выступают против попыток силового диктата, за формирование нового созидательного миропорядка, базирующегося на принципах многосторонности, верховенства международного права и недопустимости одностороннего использования рестрикционных механизмов".

Кроме того, Россия категорически против какого-либо внешнего вмешательства, будь то военное, политическое, финансовое, экономическое или любое другое давление, цель которого заключается в свержении законного правительства Николаса Мадуро. Именно такой позиции придерживается Москва в своем проекте резолюции СБ ООН по урегулированию ситуации в Венесуэле - в тексте документа выражается "обеспокоенность угрозами применения силы в отношении территориальной целостности и политической независимости Венесуэлы", а также вновь звучит призыв урегулировать конфликт мирным путем в соответствии с конституцией страны. Вместе с тем американский проект резолюции по данному вопросу, представленный в СБ ООН в один день с российской инициативой, предлагает признать прошедшие в прошлом году в Венесуэле президентские выборы нелегитимными и обеспечить проведение новых.

В связи с этим на Смоленской площади вновь подчеркнули, что "шаги по выправлению ситуации должны предприниматься венесуэльцами самостоятельно без указаний, давления и ультиматумов извне". "Готовы были бы подключиться к возможным усилиям международных и региональных посредников по налаживанию инклюзивного внутривенесуэльского диалога при условии согласия на это основных политических сил страны", - отметили в МИД РФ.

Не только урегулирование

Однако урегулирование кризиса в Венесуэле станет не единственной темой предстоящих переговоров Лаврова и Родригес. Как сообщила журналистам Захарова, на встрече стороны рассмотрят реализацию крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и фармацевтике.

Торгово-экономическое сотрудничество между Москвой и Каракасом осуществляется на прочной взаимовыгодной основе, а центральным механизмом его развития является межправительственная комиссия высокого уровня, очередное заседание которой намечено на апрель этого года. Страны уже реализуют крупные инвестиционные проекты в сфере освоения энергетических ресурсов Венесуэлы, значительный потенциал имеется в геологоразведке и в сфере промышленной кооперации.

"Дополнительную динамику намерены придать реализация совместных инициатив в области информационных технологий, ядерной медицины, мирного космоса, а также развитие военно- технического сотрудничества", - информировали в российском дипведомстве.

Еще одним важным направлением двустороннего сотрудничества является совместная работа в международных организациях. "Каракас - наш надежный союзник и единомышленник по большинству актуальных мировых проблем, последовательно поддерживающий усилия России", - отметили в МИД РФ, обратив внимание на тесный контакт делегаций двух стран в ООН.