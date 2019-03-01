Мэр Биробиджана досрочно подал в отставку

ТАСС, 1 марта. Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы города, сообщили в пятницу в городской администрации.

"Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы города", - говорится в сообщении.

Накануне он написал заявление в городскую думу по собственному желанию.

С 1 марта исполнять обязанности главы мэрии Биробиджана будет первый заместитель мэра областного центра Андрей Пивенко. В администрации ТАСС уточнили, что обязанности главы муниципального образования город Биробиджан с 1 марта будет исполнять, согласно уставу города, председатель городской думы Павел Ворожбит.

4 марта состоится внеочередное заседание городской думы на которой будет определена дата проведения конкурса на должность главы города.

Коростелев возглавлял Биробиджан с июня 2015 года, его полномочия истекали летом 2020 года.