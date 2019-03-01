Делегация КНДР отправилась в РФ по случаю 70-летия подписания соглашения о сотрудничестве

ПХЕНЬЯН, 1 марта. /ТАСС/. Делегация КНДР во главе с заведующим международным отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Хан Ман Хёком отправилась в Россию для участия в мероприятиях по случаю 70-летия подписания соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. Об этом сообщило в пятницу посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

"1 марта посол Александр Мацегора проводил заместителя заведующего международным отделом ЦК ТПК Хан Ман Хёка, который во главе делегации вылетел в Москву для участия в организованных по линии депутатской группы Государственной думы Российской Федерации по связям с парламентом КНДР мероприятиях, приуроченных к 70-й годовщине подписания первого двустороннего документа - соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что соглашение о сотрудничестве между КНДР и СССР было подписано 17 марта 1949 года в ходе первого официального визита в Москву основателя народной республики Ким Ир Сена.