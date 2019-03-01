Замдиректора ФСБ рассказал в ООН о международном сотрудничестве России против терроризма

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Заместитель директора ФСБ - руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) генерал-полковник Игорь Сироткин рассказал в Совете Безопасности ООН о международном сотрудничестве РФ против терроризма. Об этом ТАСС сообщили в ЦОС ФСБ России.

28 февраля он принял участие в совместном заседании Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН и Комитета СБ ООН.

"В контексте наращивания взаимодействия участников XVII Совещания в сфере международной информационной безопасности проинформировал о новой российской контртеррористической инициативе, направленной на обеспечение законного доступа спецслужб и правоохранительных органов к зашифрованному информационному обмену террористов", - сказали в ФСБ.

Сироткин также рассказал о других итогах работы XVII Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, которое состоялось в Москве в ноябре 2018 года.

Руководитель аппарата НАК осветил контртеррористическую повестку XVII Совещания, уделив особое внимание партнерскому взаимодействию спецслужб в противодействии иностранным боевикам-террористам, радикализации населения и его вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. "Он привлек внимание к развитию Международного банка данных по противодействию терроризму - информационного ресурса, созданного в целях организации единого информационного антитеррористического пространства спецслужб", - добавили в ФСБ.

Замдиректора ФСБ также отметил, что работа XVII Совещания продемонстрировала всестороннюю поддержку его участникам деятельности СБ ООН в борьбе с терроризмом.