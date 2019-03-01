Ольга Гильденкова назначена врио мэра Смоленска

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Городской совет депутатов Смоленска на очередном заседании возложил временное исполнение обязанностей мэра на заместителя главы города Ольгу Гильденкову, после увольнения прежнего врио Дмитрия Платонова. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе горсовета.

Полномочия мэра Владимира Соваренко были досрочно прекращены 22 декабря 2018 года, до избрания нового главы его обязанности по решению совета депутатов были возложены на первого замглавы города Дмитрия Платонова. С 1 марта 2019 года Платонов уволился с должности по собственному желанию.

"Вопрос о назначении исполняющего обязанности мэра был включен в повестку сегодняшнего заседания горсовета. По решению депутатов врио назначена Ольга Сергеевна Гильденкова, которая с декабря 2016 года является заместителем главы города по социальным вопросам", - сказал собеседник агентства, добавив, что Гильденкова приступит к исполнению обязанностей со 2 марта до избрания нового главы Смоленска.

Конкурсная процедура по выборам мэра началась с 23 января. Из 11 кандидатов четверо успешно прошли первый и второй этапы конкурса, в их числе - Андрей Борисов, который занимал должность вице-губернатора Смоленской области и ушел в отставку для участия в конкурсе, замглавы Смоленского района Андрей Ярославцев, программист Андрей Михаленков и безработный Александр Корончик. Их кандидатуры будут представлены на сессии Смоленского горсовета, депутаты будут заслушивать кандидатов и принимать решение путем голосования. Дата проведения заседания еще не определена.

Вопрос о досрочной отставке Соваренко внес на рассмотрение губернатор Смоленской области Алексей Островский, который называл его работу "отвратительной по многим направлениям", а отношение к жителям города "наплевательским". Ранее суды различных инстанций приняли более 30 решений в отношении экс-мэра Соваренко из-за неисполнения им своих полномочий. 11 января он обжаловал свою досрочную отставку, но суд признал увольнение законным.