Лавров: Россия будет категорически противодействовать вмешательству в дела Венесуэлу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Москва будет решительно противодействовать оказанию давления извне и попыткам вмешательства во внутренние дела Каракаса. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

"Мы с вами очень тесно сотрудничаем и координируем наши действия на международной арене, - отметил он. - Сейчас это обретает особую значимость в условиях, когда Венесуэла подвергается фронтальному наступлению, беззастенчивому вмешательству во внутренние дела. Мы будем категорически противодействовать подобным попыткам и будем отстаивать идеалы, нормы и принципы Устава ООН".

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Москва поддерживает шаги, предпринимаемые президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его правительством, по решению социально-экономических проблем в стране. "Мы поддерживаем шаги правительства президента Мадуро, направленные на то, чтобы решать социально-экономические вопросы, - отметил он. - Уверен, что этому будет также способствовать предстоящее в апреле заседание [межправительственной] комиссии высокого уровня".

"Хотел бы в нынешней ситуации особо подчеркнуть, что президент Владимир Путин передает слова поддержки и солидарности своему коллеге и другу президенту Николасу Мадуро", - сказал Лавров.