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В Кремле уверены в братских и теплых отношениях России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что "теплое отношение к Белоруссии у нас доминирует"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Отношения между Россией и Белоруссией являются союзническими и "абсолютно братскими", заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не стал комментировать слова белорусского президента Александра Лукашенко, заявившего, что 98% его сограждан проголосуют против включения Белоруссии в состав РФ.

"Я не берусь комментировать эти заявления Александра Григорьевича, но вместе с тем, конечно, отношения между нашими странами являются союзными и абсолютно братскими", - сказал представитель Кремля. По его мнению, "теплое отношение к Белоруссии у нас [в России] доминирует".

Ранее Лукашенко заявил, что "нет сегодня никаких намерений у огромной страны [России] поглотить Беларусь". По словам белорусского лидера, "союз должен строиться на принципах равноправия".

Он привел данные соцопроса, в соответствии с которым 98% граждан Белоруссии проголосуют против включения Белоруссии в состав России. По словам Лукашенко, это связано с тем, что "белорусы хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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