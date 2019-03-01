Песков напомнил о необходимости доказательств при публикации расследований

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не знаком с публикацией интернет-издания "Проект" про ЛДПР, но предупредил, что любые обвинения должны основываться на серьезных доказательствах.

"Проект" утверждает, что ЛДПР продает мандаты в Государственную думу.

"Нет, к сожалению, мы пока не имели такой возможности (ознакомиться с публикацией), пока мы не видели эту информацию", - сказал представитель Кремля журналистам.

При этом он подчеркнул: "По всей видимости, если звучат подобные обвинения, то они должны быть подкреплены очень весомыми и серьезными доказательствами". "Я не знаю, есть ли они в этом расследовании", - отметил Песков.