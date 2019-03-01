Песков: отсутствие встречи Путина и Родригес не связано с положением власти в Венесуэле

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не смог лично встретиться с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес в силу ранее сверстанного плотного рабочего графика. По его словам, положение исполнительной власти в Каракасе не имеет к этому решению отношения.

"Нет, никоим образом, - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли увязать отсутствие личной встречи Путина и Родригес с положением Николаса Мадуро и исполнительной власти Венесуэлы. - Это связано с рабочим графиком президента, с ранее намеченными внутренними мероприятиями".

Песков подчеркнул, что исполнительному вице-президенту Венесуэлы оказывается прием на высоком уровне. "Поэтому в данном случае никакого дефицита общения с российской стороной нет", - уточнил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "на уровне президентов сейчас переговоры не ведутся". Что же касается того, поднимается ли венесуэльской стороной вопрос о предоставлении стране гуманитарной помощи, то Песков рекомендовал обращаться за разъяснениями на этот счет в Министерство иностранных дел РФ, отметив, что "это предмет двусторонних переговоров".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в пятницу провел переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, которая находится в российской столице с рабочим визитом. Эта встреча стала продолжением активного российско-венесуэльского диалога, который приобрел особое значение после осложнения внутриполитической ситуации в Каракасе. Так, на прошлой неделе Москву посетил заместитель министра иностранных дел республики Иван Хиль, который был принят главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, а также своим российским коллегой Сергеем Рябковым. Кроме того, в начале этой недели на полях 40-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве состоялись контакты замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с главой внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреасой.

Развитие отношений с Венесуэлой

Российская сторона рассчитывает на плодотворное развитие отношений с Венесуэлой и на углубление сотрудничества по уже реализуемым совместным крупным проектам, добавил Песков.

"Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Венесуэлой, тем более, что ряд наших компаний реализует там достаточно крупные проекты, - подчеркнул представитель Кремля. - Мы рассчитываем, что эти проекты имеют хорошие перспективы к расширению и, конечно, мы желаем нашим венесуэльским партнерам как можно скорее справиться с трудностями и внутриполитическими, и экономическими сложностями, которые сейчас имеют место в стране".

Комментируя слова Родригес, которая поблагодарила РФ за оказываемую поддержку, Песков не стал уточнять, в чем конкретно заключается эта помощь. "Я считаю, что было бы корректно адресовать эти вопросы тем, с кем вице-президент встречается в Москве. Думаю, что, в первую очередь, с МИД", - сказал он.

При этом Песков указал на тот факт, что Россия осуществляет контакты с партнерами из Венесуэлы на постоянной основе. "Эти контракты никуда не делись, они будут продолжать осуществляться, это вполне естественно", - сказал он.

Представитель Кремля оставил без комментариев вопрос о том, получил ли глава "Роснефти" Игорь Сечин, компания которого реализует в Венесуэле наиболее крупные проекты, какие-либо особые полномочия в связи с ситуацией в стране. "Нет, я оставляю это без комментария, - сказал Песков. - Вы прекрасно знаете пресс-секретаря "Роснефти". Я не сомневаюсь, что он будет готов исчерпывающе ответить на ваши вопросы".

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