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Визит Путина в Киргизию намечен на 28 марта

Ранее сообщалось, что визит президента в Киргизию запланирован на конец марта

БИШКЕК, 1 марта. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Киргизию запланирован на 28 марта. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер РФ, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

"Мы рассматриваем данное заседание как часть работы по подготовке предстоящего 28 марта нынешнего года визита президента России Владимира Путина в Киргизию", - сказал он в Бишкеке в ходе 21-го заседания киргизско-российской межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что государственный визит Путина в Киргизию запланирован на конец марта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКиргизияРоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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