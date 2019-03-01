Матвиенко встретится с исполнительным вице-президентом Венесуэлы 3 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет в воскресенье, 3 марта, встречу с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба верхней платы парламента.

"3 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дельси Родригес", - говорится в сообщении.

Ранее прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Родригес.