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Матвиенко встретится с исполнительным вице-президентом Венесуэлы 3 марта

Ранее Дельси Родригес провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет в воскресенье, 3 марта, встречу с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба верхней платы парламента.

"3 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дельси Родригес", - говорится в сообщении.

Ранее прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Родригес.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаЛавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссия
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