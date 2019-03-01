Володин призвал парламенты всех стран осудить вмешательство США в дела Венесуэлы

"Действия США нарушают все основополагающие международные правила, международное законодательство. Подчеркиваем, что это недопустимо. Считаем, что такая позиция должна осуждаться всеми парламентами", - заявил Володин на встрече с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, которая находится с рабочим визитом в Москве.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал в пятницу парламенты всех стран мира осудить действия США по вмешательству в дела Венесуэлы.

Володин особо указал на недопустимость вмешательства в дела суверенных государств. "То, что мы видим в Венесуэле, совершенно нарушает принятые договоренности", - отметил спикер Госдумы.

По словам Володина, Венесуэла является "стратегическим партнером" России. Он передал слова поддержки президенту и народу Венесуэлы. "Мы считаем и еще раз подчеркиваем, что отношения должны строиться на принципах дружбы, равноправия, доверия и невмешательства в суверенные дела других государств", - заключил спикер.

Приглашение на июльский форум

Володин также передал приглашение главе Конституционной ассамблеи (Учредительного собрания) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо посетить форум "Развитие парламентаризма", который пройдет в Москве 1-2 июля.

"[Просим] передать слова поддержки и приглашение председателю Национального учредительного собрания господину Кабельо на международный форум "Развитие парламентаризма", который состоится у нас в начале июля текущего года. Мы рады его видеть здесь, в России, и надеемся, что эта встреча состоится", - сказал спикер на встрече с Родригес.

Сессия Межпарламентского союза

Российская делегация предложит дать оценку ситуации в Венесуэле на сессии Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в апреле в Катаре.

"Со своей стороны мы хотели бы, чтобы национальные парламенты стран, которые входят в МПС, также заявили свою позицию", - сказал глава нижней палаты парламента РФ. "В ближайшее время - в апреле - пройдет заседание МПС в Катаре, мы этот вопрос постараемся поднять, чтобы вместе со своими коллегами обсудить и дать ему оценку", - подчеркнул он. "Вы правильно сказали, информация [о событиях в Венесуэле] носит очень дозированный характер, мы видим это по реакции европейских парламентов - не каждый парламент владеет объективной ситуацией", - констатировал Володин. "Поэтому было бы правильно в рамках межпарламентских контактов эту реальную картину, которую вы здесь описали, донести до сведения наших коллег", - убежден он.

"Мы могли бы проговорить этот вопрос, поднять его, чтобы объективная картина была доведена до наших коллег - представителей парламентов всего мира", - заключил спикер Госдумы.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных организаций. МПС объединяет парламенты 178 стран, а также 12 межпарламентских ассамблей в качестве ассоциированных членов.