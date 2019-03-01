Джамаладин Гасанов возглавил постоянное представительство Дагестана при президенте РФ

МАХАЧКАЛА, 1 марта. /ТАСС/. Постоянное представительство Дагестана при президенте РФ в Москве возглавил помощник зампредседателя Совета Федерации РФ Ильяса Умаханова Джамаладин Гасанов. Указ об этом подписал глава Дагестана Владимир Васильев, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Сегодня Владимир Васильев подписал указ о назначении Гасанова Джамаладина Набиевича постоянным представителем Республики Дагестан при президенте Российской Федерации", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, Гасанов является действительным государственным советником 3 класса. С 2000 по 2004 год работал главным федеральным инспектором аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе по Кабардино-Балкарской Республике и региону Кавказские Минеральные Воды. Был депутатом Государственной думы 5 и 6 созывов.

С 2016 по настоящее время работал помощником зампредседателя Совета Федерации, сенатора от Дагестана Ильяса Умаханова.

Гасанов награжден благодарственным письмом президента РФ, благодарностью председателя Государственной думы РФ, грамотой Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия", орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан" и др.

Как сообщал ТАСС, в ноябре 2018 года Владимир Васильев возложил временное исполнение обязанностей постоянного представителя Дагестана при президенте России на его первого заместителя Гамзата Гамзатова. Прежний постоянный представитель Дагестана при президенте России в Москве Изумруд Мугутдинова, которая возглавляла постпредство с 2014 года, 9 ноября 2018 года была назначена министром труда и социального развития республики.