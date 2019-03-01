Песков заявил, что ему не известно о подозрениях в финансировании фондом Калви оппозиции

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не слышал о подозрениях в адрес фонда Baring Vostok Майкла Калви в финансировании оппозиции. Об этом представитель Кремля заявил в пятницу в ответ на запрос газеты "Ведомости" .

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Мне не известно о таких подозрениях. Первый раз слышу", - сказал Песков, комментируя изданию публикации СМИ о том, что структуры фонда Baring Vostok могли материально поддерживать оппозицию.

Ранее телеканал "Дождь" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что в администрации президента подозревают структуры инвестиционного фонда Baring Vostok в возможной финансовой поддержке оппозиции.