Кировский губернатор предложил зампреду Чурину возглавить правительство области

КИРОВ, 1 марта. /ТАСС/. Глава Кировской области Игорь Васильев в пятницу предложил кандидатуры зампредов правительства Александра Чурина и Андрея Плитко на введенные в рамках административной реформы должности председателя правительства Кировской области и вице-губернатора.

Депутаты законодательного собрания Кировской области 28 февраля приняли внесенный главой региона закон, разделяющий должности и полномочия губернатора и председателя правительства области в рамках управленческой реформы. До этого времени Кировскую область возглавлял губернатор - председатель правительства.

"У нас меняется структура управления: мы вводим должность председателя правительства и должность вице-губернатора, чтобы мы соответствовали в полной мере тем требованиям, которые применяются сейчас на федеральном уровне <…> Мы внесем в проект кандидатуры Александра Чурина (первый зампред правительства) на должность председателя правительства области, Дмитрия Курдюмова (зампред правительства) на должность первого заместителя председателя правительства и Андрея Плитко (зампред правительства) на должность вице-губернатора", - сказал губернатор в ходе пресс-конференции.

Он уточнил, что кандидатуры будут внесены в законодательное собрание после вступления законопроекта в законную силу. По словам губернатора, пересмотр системы управления регионом необходим в связи с реализацией нацпроектов.

"У нас 12 нацпроектов трансформированы в 44 региональных проекта, которыми как раз и будет заниматься правительство", - сказал Васильев.

Глава региона отметил, что высшим должностным лицом в регионе остается губернатор, он же отвечает за бюджет, за кадровую политику, определение стратегических направлений развития, постановку целей и задач перед правительством, руководство исполнительной властью. Губернатор также будет представлять интересы Кировской области на федеральном уровне.

Тактическое управление регионом будет сосредоточено в руках председателя правительства, в его обязанности войдет оперативное руководство деятельностью членов правительства, отраслевыми министерствами. Вице-губернатор будет курировать вопросы внутренней политики, противодействия коррупции, работу администрации и другие вопросы.