Новгородское правительство не будет увольнять местного чиновника по требованию Рослесхоза

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Новгородской области не намерено увольнять первого заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона после требования Рослесхоза отстранить чиновника от должности. Местные власти не нашли оснований для увольнения, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство лесного хозяйства обратилось к губернатору Новгородской области Андрею Никитину с требованием освобождения от занимаемой должности первого заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области - директора департамента лесного хозяйства Анатолия Кудрицкого.

"Мы с уважением относимся к позиции Рослесхоза, но сейчас нет оснований для увольнения первого заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Анатолия Кудрицкого", - пояснили в пресс-службе позицию правительства и добавили, что аналогичный ответ на предписание направил губернатор Новгородской области в адрес Рослесхоза.

Представление, вынесенное губернатору Новгородской области, стало первым в рамках реализации Федерального закона №148-ФЗ, согласно которому с 1 января 2019 года Федеральное агентство лесного хозяйства получило право на внесение высшему должностному лицу представления об освобождении от занимаемой должности в случае ненадлежащего исполнения обязанностей.

По информации пресс-службы Рослесхоза, Кудрицкий назначенный в марте 2017 года на должность первого заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области - директора департамента лесного хозяйства, не обеспечивал надлежащее исполнение своих обязанностей, что привело к совершению необоснованных рубок древесных насаждений. Нарушения носили системный характер и повлекли за собой несоблюдение закрепленных Конституцией РФ прав граждан на благоприятную окружающую среду и основных принципов лесного законодательства.