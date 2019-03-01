Лаврентьев и Вершинин провели консультации с посланником президента Франции по Сирии

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили с французской делегацией во главе с личным посланником президента Франции по Сирии Франсуа Сенемо важность международного содействия восстановлению Сирии и ситуацию с беженцами. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

В министерстве отметили, что стороны предметно обсудили ситуацию "на земле" в Сирии с акцентом на обстановку в идлибской зоне деэскалации и северо-восточных районах страны.

"Были также рассмотрены перспективы продвижения политического процесса, включая запуск конституционного комитета. Одновременно была подчеркнута необходимость увеличения международного содействия Сирии в целях постконфликтного восстановления, в том числе обеспечения условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", - информировали в дипведомстве.