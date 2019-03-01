Шесть кандидатов на пост мэра Белгорода подали документы в конкурсную комиссию

ТАСС, 1 марта. Конкурсная комиссия завершила прием документов и программ развития от кандидатов, претендующих на пост главы администрации Белгорода. Всего в комиссию обратилось шесть претендентов на должность мэра, сообщила ТАСС в пятницу член комиссии Оксана Владимирова.

Депутаты Белгородского городского совета на внеочередном заседании в конце января приняли досрочную отставку мэра Белгорода Константина Полежаева в связи с его переходом на пост заместителя губернатора области по вопросам ЖКХ и должность руководителя соответствующего департамента.

"Прием документов до 18:00 в пятницу, к этому времени подали документы шесть человек, многие из них сразу же представили программы социально-экономического развития города. 12 марта будет заседание комиссии по итогам собеседования с кандидатами", - сказала Владимирова.

В комиссию поступили документы от врио главы администрации Белгорода Юрия Галдуна, главного инженера филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" Виктора Горлова и управляющего ТСН "Генеральский" Оксаны Михайлик. Также на пост мэра претендуют активист регионального движения "Открытая Россия" Максим Климов, предприниматель Сергей Деревянкин, представитель партии ЛДПР Евгений Дремов. По итогам собеседования с членами конкурсной комиссии в городской совет представят не менее двух кандидатур на должность мэра для голосования на очередном заседании, которое планируется провести в конце марта.