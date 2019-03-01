Лавров обсудил развитие отношений РФ и США с сопредседателями Дартмутского диалога

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмотрел в пятницу развитие российско-американских отношений с сопредседателями Дартмутского диалога. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам развития российско-американских отношений. Лавров подчеркнул важность продолжения тесных контактов представителей академических, деловых и культурных кругов двух стран в интересах устранения недоверия, укрепления взаимного понимания и расширения двусторонних связей в различных сферах", - отметили в дипведомстве.

Во встрече также приняли участие бывший посол США в Москве Джеймс Коллинз, директор вашингтонского Института Джорджа Кеннана Мэтью Рожански, президент фонда "Мировая политика и ресурсы" Юрий Шафраник и научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.