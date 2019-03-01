{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Эскалация индо-пакистанского конфликта

Лавров подтвердил готовность Москвы содействовать деэскалации между Исламабадом и Нью-Дели

В сообщении МИД РФ говорится, что Москва подчеркивает необходимость для всех стран соблюдать положения универсальных контртеррористических конвенций

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре в пятницу с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши подтвердил готовность Москвы содействовать деэскалации конкликта между Исламабадом и Нью-Дели. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"С российской стороны подчеркнута необходимость для всех стран соблюдать положения универсальных контртеррористических конвенций и сотрудничать в деле их выполнения. Отмечена возможность использовать в этих целях механизм Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), - подчеркнули в министерстве. - Выражена готовность Москвы содействовать деэскалации напряженности и безальтернативность урегулирования любых разногласий между Исламабадом и Нью-Дели политико-дипломатическими средствами".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияПакистанРоссияЭскалация индо-пакистанского конфликта
Представители ЦИК РФ не планируют наблюдать за парламентскими выборами в Эстонии
Выборы пройдут 3 марта
Читать полностью