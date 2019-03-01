Чижов: ЕС и США подвергают ревизии концепцию международного права

АФИНЫ, 1 марта. /ТАСС/. Евросоюз и США подвергают ревизии и размывают концепцию международного права. Об этом заявил в пятницу вечером постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в своем выступлении на IV Дельфийском экономическом форуме. Организаторы форума ведут прямую трансляцию выступлений.

По словам Чижова, всем известно, что "в рамках институтов, которые создавались в период после Второй мировой войны, в первую очередь ООН, но также Евросоюза, Совета Европы, ОБСЕ и, как это ни покажется парадоксальным, НАТО, которая не от хорошей жизни продолжает судорожно расширяться, была сформирована современная система международного права".

"Однако сегодня само это понятие - "международное право" - подвергается ревизии и размыванию, - отметил Чижов. - Вместо этого, хорошо всем знакомого и понятного термина, наши европейские и американские партнеры вот уже несколько лет внедряют в лексикон и в свои официальные документы словосочетание "международно признанные правила и нормы". Более того, пытаются постепенно приучить к нему и своих собеседников по всему миру. Впрочем, в чем отличие права от упомянутых "правил и норм" и кто и когда последние признал, объяснить авторы этого новшества затрудняются".

Постоянный представитель России при ЕС подчеркнул, что РФ как ответственный международный игрок, ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН не может не испытывать обеспокоенность этой ситуацией. "Угрозу эту мы почувствовали достаточно давно и со своей стороны - повторю, как ответственная держава, - за минувшие два десятилетия сгенерировали немало далеко идущих инициатив, направленных на укрепление миропорядка на основе международного права и создание такой системы безопасности, прежде всего в Европе, которая обеспечивала бы равные гарантии для всех. При этом Россия никогда не пыталась монополизировать эту работу, была всегда открыта к взаимодействию со всеми, кто готов был в ней участвовать", - сказал Чижов.