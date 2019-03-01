Чижов: повлиять на российскую политику методом санкций невозможно

АФИНЫ, 1 марта. /ТАСС/. Повлиять на российскую политику методом санкций невозможно, от них страдает сам европейский бизнес. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в своем выступлении на IV Дельфийском экономическом форуме, который проходит в городе Дельфы (Центральная Греция). Организаторы форума ведут прямую трансляцию выступлений.

Чижов отметил "нелепость попыток повлиять на российскую политику методом санкций". "События последних лет доказали тщетность этих усилий, от которых, впрочем, немало страдают и интересы европейского бизнеса, и в целом наши отношения, в том числе с нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером - Евросоюзом", - сказал представитель РФ.

По его словам, на таком фоне России было бы легче всего поддаться модному сейчас тренду и совершить "разворот на Восток", тем более что большая часть территории РФ расположена как раз на азиатском континенте. "И действительно, мы все более активно развиваем взаимовыгодное сотрудничество с КНР, странами АСЕАН и другими азиатскими партнерами, но делаем это не "назло Европе", не дружим "против нее" или Запада в целом, а, образно говоря, реализуем концепцию, которую воплощает российский герб, двуглавый орел на котором смотрит одновременно и на Запад, и на Восток".

Чижов подчеркнул, что "Россия как страна, расположенная на двух континентах и объединяющая таким образом Евразию, в силу своей географии, истории и культурных традиций искренне заинтересована в том, чтобы в равной мере поддерживать дружественные отношения и на Западе, и на Востоке".

Представитель России при Евросоюзе считает, что на нынешнем этапе руководство ведущих стран ЕС все чаще задумывается над новой конфигурацией сотрудничества в Европе и все смелее говорит о необходимости взять свою судьбу в свои руки. "Думается, что странам - членам Евросоюза важно помнить: удержать имеющиеся у них позиции на фоне растущих экономических гигантов - сегодня в Азии, завтра в Латинской Америке, послезавтра в Африке - они смогут, лишь прислушавшись к тому, что говорит Россия о формировании общего экономического и гуманитарного евразийского пространства. Отстаивать то, что мы называем "европейской цивилизацией", возможно лишь с опорой на один из ее несущих столпов - Россию", - подчеркнул политик.

Он также обратил внимание на тот факт, что система трубопроводов, обеспечивающая энергобезопасность Европы, появилась на свет опять-таки в разгар холодной войны. "Конечно, и в те времена существовали силы, препятствовавшие развитию этих проектов, однако тогдашние лидеры западноевропейских стран смогли найти в себе силы не поддаться их давлению. Остается надеяться, что их мужество передастся нынешнему поколению европейских лидеров", - сказал Чижов.