Чижов: повлиять на российскую политику методом санкций невозможно

АФИНЫ, 1 марта. /ТАСС/. Повлиять на российскую политику методом санкций невозможно, от них страдает сам европейский бизнес. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в своем выступлении на IV Дельфийском экономическом форуме, который проходит в городе Дельфы (Центральная Греция). Организаторы форума ведут прямую трансляцию выступлений.
- Волкер: США будут ужесточать "крымские санкции" против России
- Косачев заявил, что санкции в отношении России преследуют цель свержения законной власти
- Министр экономики Германии заявил, что Берлин не заинтересован в санкциях против России
- Слуцкий: решение о новых санкциях ЕС против России из-за инцидента на Азове продавили США
Чижов отметил "нелепость попыток повлиять на российскую политику методом санкций". "События последних лет доказали тщетность этих усилий, от которых, впрочем, немало страдают и интересы европейского бизнеса, и в целом наши отношения, в том числе с нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером - Евросоюзом", - сказал представитель РФ.
По его словам, на таком фоне России было бы легче всего поддаться модному сейчас тренду и совершить "разворот на Восток", тем более что большая часть территории РФ расположена как раз на азиатском континенте. "И действительно, мы все более активно развиваем взаимовыгодное сотрудничество с КНР, странами АСЕАН и другими азиатскими партнерами, но делаем это не "назло Европе", не дружим "против нее" или Запада в целом, а, образно говоря, реализуем концепцию, которую воплощает российский герб, двуглавый орел на котором смотрит одновременно и на Запад, и на Восток".
Чижов подчеркнул, что "Россия как страна, расположенная на двух континентах и объединяющая таким образом Евразию, в силу своей географии, истории и культурных традиций искренне заинтересована в том, чтобы в равной мере поддерживать дружественные отношения и на Западе, и на Востоке".
Представитель России при Евросоюзе считает, что на нынешнем этапе руководство ведущих стран ЕС все чаще задумывается над новой конфигурацией сотрудничества в Европе и все смелее говорит о необходимости взять свою судьбу в свои руки. "Думается, что странам - членам Евросоюза важно помнить: удержать имеющиеся у них позиции на фоне растущих экономических гигантов - сегодня в Азии, завтра в Латинской Америке, послезавтра в Африке - они смогут, лишь прислушавшись к тому, что говорит Россия о формировании общего экономического и гуманитарного евразийского пространства. Отстаивать то, что мы называем "европейской цивилизацией", возможно лишь с опорой на один из ее несущих столпов - Россию", - подчеркнул политик.
Он также обратил внимание на тот факт, что система трубопроводов, обеспечивающая энергобезопасность Европы, появилась на свет опять-таки в разгар холодной войны. "Конечно, и в те времена существовали силы, препятствовавшие развитию этих проектов, однако тогдашние лидеры западноевропейских стран смогли найти в себе силы не поддаться их давлению. Остается надеяться, что их мужество передастся нынешнему поколению европейских лидеров", - сказал Чижов.