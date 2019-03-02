Посольство РФ: секретность вокруг "дела Скрипалей" указывает на провокацию против Москвы

ЛОНДОН, 2 марта. ТАСС/. Созданная британскими властями атмосфера секретности вокруг расследования инцидента в Солсбери подталкивает к выводу, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было мощной антироссийской провокацией. Об этом в субботу сообщило посольство РФ в Лондоне, комментируя публикацию в газете Financial Times о выдвижении российскими СМИ 138 версий произошедшего со Скрипалями.

Издание ссылается на доклад лондонского Кингс-Колледжа, в котором утверждается, что российский телеканал RT и информационное агентство Sputnik были использованы в качестве "орудий дезинформации" посредством "публикации и повторения длинного списка часто противоречивых информационных сообщений", которые создали "запутанную картину событий", произошедших в Солсбери в марте прошлого года. "Все публикации местных [британских] СМИ внимательно читают в России. Принимая во внимание их противоречивое содержание, общественность в нашей стране все более убеждается в том, что в Солсбери мы стали свидетелями мощной антироссийской провокации. Созданная британскими властями атмосфера секретности вокруг расследования лишь подпитывает такое убеждение", - говорится в коммюнике российского диппредставительства.

"Неудивительно, что в таких условиях российские журналисты пытаются понять, что же именно произошло в Солсбери почти год назад, в том числе ссылаясь на материалы своих британских коллег. Так что появление неких 138 "версий" (которые, как выясняется при чтении доклада, на деле не версии, а отдельные тезисы по различным аспектам дела) - это, как отметил Форин-оффис в одной из своих нот, всего лишь проявление общественной дискуссии", - отметили в посольстве РФ.

В распространенном коммюнике указывается, что "с момента инцидента в Солсбери прошел почти год, однако британские власти до сих пор не опубликовали результаты продолжающегося до сих пор расследования". "Все, чем вынуждена довольствоваться российская и британская общественность - многочисленные "утечки" (появляющиеся, кстати, в основном в британской прессе), которые нынешнее консервативное правительство отказывается подтвердить официально", - сказал пресс-секретарь посольства.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Дон Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ" Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.