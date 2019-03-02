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Политический кризис в Венесуэле
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Москва готова к переговорам с Вашингтоном по Венесуэле при соблюдении Устава ООН

Как сообщили в МИД РФ, Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США осудил американские угрозы в адрес законных властей Венесуэлы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео в субботу подтвердил готовность Москвы к переговорам с Вашингтоном по Венесуэле, но лишь при соблюдении принципов Устава ООН. Об этом сообщили в МИД РФ.

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Как отметили в министерстве, беседа состоялась по инициативе американской стороны, в центре внимания была ситуация вокруг Венесуэлы. "В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее", - информировали в дипведомстве.

В разговоре с Помпео Лавров осудил американские угрозы в адрес законных властей Венесуэлы, что "является неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и грубейшим нарушением международного права". "Подстрекательство и деструктивное внешнее воздействие, да еще под лицемерным предлогом оказания гуманитарной помощи, не имеет ничего общего с демократическим процессом", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств РФ и США условились продолжать экспертные контакты по Сирии, Афганистану и Корейскому полуострову.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанСирияРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)
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