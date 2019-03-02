Посольство РФ подготовило доклад об инциденте в Солсбери

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне подготовило доклад "Солсбери: вопросы без ответа", приуроченный к первой годовщине инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу источник в диппредставительстве.

Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

В 50-страничном докладе, доступ к которому получил ТАСС, излагается подробная хронология событий, включая сам инцидент, международная реакция на него, ход расследования, дипломатическая переписка между Россией и Великобританией. "Особое внимание уделено нестыковкам и пробелам в официальной британской версии", - отметили в посольстве РФ.

В докладе в том числе подчеркивается, что "британские власти тщательно скрывают подробности перемещений Сергея и Юлии Скрипалей утром 4 марта, когда у них якобы в течение четырех часов были выключены мобильные телефоны". "Кроме самого факта пребывания в Солсбери, Лондон не представил никаких доказательств причастности к отравлению Александра Петрова и Руслана Боширова [следствие подозревает их в отравлении Скрипалей]", - подчеркнули в российском посольстве.

Кроме того, дипломаты обращают внимание "на контроль британских спецслужб за медийным освещением хода расследования, изоляцию Скрипалей от внешнего мира, а также на допущенные Великобританией многочисленные нарушения международного права, включая консульские конвенции, нормы о правах человека, взаимной правовой помощи, конвенцию о химоружии, общепринятые нормы дипломатического общения".

Выдержки из доклада

"Год назад, 4 марта 2018 года, Сергей и Юлия Скрипаль, по сообщениям, были отравлены при помощи нервно-паралитического вещества в Солсбери, графство Уилтшир, - говорится в документе, подготовленном на английском языке. - Правительство Великобритании обвинило российское государство в том, что оно несет ответственность за отравление. Россия отвергла любое вмешательство. Инцидент привел к крупным международным последствиям, в результате которых отношения между Россией и Великобританией и Россией и Западом опустились на новый низкий уровень".

"В то же время детали произошедшего остаются неясными", - подчеркивается в докладе.

"Российское посольство выражает признательность всем тем, кто помогал и поддерживал двух пострадавших граждан России, прежде всего первым людям, которые пришли к ним на помощь, и медицинскому персоналу. Мы также высоко оцениваем усилия журналистов, блогеров и представителей общественности, которые без устали работали для того, чтобы правда о случившемся была установлена и распространена, несмотря на чрезвычайно сложные условия для СМИ, созданные властями Великобритании", - отмечается в тексте.

При этом в докладе упоминается и второй случай отравления, в июне в Эймсбери.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

"Мы вновь выражаем наши искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Дон Стерджес, которая стала невинной жертвой политических игр. Мы присоединяемся к ее близким в стремлении к установлению всех обстоятельств того, что случилось с ней и другими причастными [к инцидентам в Солсбери и Эймсбери]", - говорится в документе.

"Британские официальные лица утверждают, что Госдума приняла закон, который позволяет осуществлять убийства "экстремистов" за рубежом. Это откровенная ложь. В России такого закона нет", - отмечается в докладе.

При этом внимание обращается и на то, что "никогда не объяснялось, как Скрипали могли потерять сознание одновременно через несколько часов после контакта с нервно-паралитическим веществом, несмотря на то, что они являются людьми разного возраста, пола и телосложения".

Полностью доклад, как ожидается, будет опубликован на сайте посольства 3 марта.

Инцидент в Солсбери

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозревают двух россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ" - Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ. Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.

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