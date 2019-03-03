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Политический кризис в Венесуэле
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Матвиенко: Россия будет делать все, чтобы не допустить военного вторжения в Венесуэлу

По словам спикера Совфеда, республика стала очередной пробой сил по свержению законной власти
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. РФ будет делать все возможное, чтобы не допустить военного вторжения в Венесуэлу. Об этом заявила в воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, которая находится с рабочим визитом в Москве.

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"Мы очень опасаемся, что США могут пойти на любые провокации, для того чтобы пролилась кровь, найти повод и причины для вторжения в Венесуэлу. Но мы будем все делать для того, чтобы этого не допустить", - отметила Матвиенко.

Она добавила, что Россия категорически выступает против любого вмешательства извне в дела суверенных независимых государств.

"Я уверена, что вы смогли убедиться в том, что Россия очень сопереживает всему тому, что происходит в Венесуэле, в нашей солидарности с народом Венесуэлы, в поддержке законного правительства в его борьбе за суверенитет и независимость страны", - подчеркнула Матвиенко, обращаясь к Родригес.

Она также отметила, что Венесуэла стала объектом очередной пробы сил по свержению законной власти, как это было в Ираке и Ливии. Международное сообщество должно остановить эти негативные тенденции.

"Мы знаем результаты незаконного свержения законно избранных властей. У нас есть примеры Ирака, Ливии, других государств, мы знаем, чем это заканчивается. Сегодня Венесуэла - это очередная проба сил тех государств, которые считают возможным незаконное свержение властей, и уже заявлено, что следующими буду Куба, Никарагуа. Международное сообщество обязано остановить эти негативные тенденции, процессы, чтобы впредь не допустить ничего подобного", - отметила она.

Россия уверена, что кризис в Венесуэле искусственно создан властями США, разрешить его получится только в рамках диалога всех политических сил страны, добавила спикер Совета Федерации.

"Мы абсолютно уверены, что разрешить искусственно созданный США кризис в Венесуэле можно только мирным путем, только в рамках инклюзивного диалога всех политических сил, что только сам народ Венесуэлы вправе решать, каким будет его настоящее и будущее", - сказала она.

Россия в этой связи приветствует заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о его готовности вести диалог со всеми политическими силами в стране без каких-либо предварительных условий, добавила Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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