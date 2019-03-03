Петербургские коммунисты рекомендовали кандидатуру Бортко на пост губернатора города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ рекомендовал кандидатуру кинорежиссера, народного артиста РФ Владимира Бортко для выдвижения на пост губернатора Петербурга. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании города Ольга Ходунова.

"Эта идея витала в воздухе давно. Теперь она была озвучена на пленуме. Конечно, это еще не официальное выдвижение. Официальное будет после согласования с ЦК КПРФ", - сказала Ходунова.

Зампред ЦК партии Юрий Афонин сообщил, что Центральный комитет поддержит кандидатуру Бортко. "Владимир Владимирович Бортко - опытный человек, который известен не только среди жителей города, но и всей страны, это наш товарищ, член КПРФ... Мы - Центральный комитет [партии], [лидер КПРФ] Геннадий Андреевич Зюганов - разделяем эту точку зрения, будем максимально поддерживать наших питерских товарищей в ходе избирательной кампании. И, конечно, с удовольствием поддержим предложение о выдвижении Владимира Владимировича Бортко кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга", - сказал Афонин.

Предложение горкома партии должно пройти несколько этапов согласования: сначала его рассмотрит президиум ЦК КПРФ, затем решение о выдвижении будет утверждено региональной конференцией. По словам Афонина, никаких проблем с согласованием кандидатуры Бортко не предвидится. "Совершенно очевидно, что Владимир Владимирович получит поддержку и в кадровой комиссии при президиуме ЦК, и в президиуме ЦК, и на конференции. Это - действительно известный человек, который пользуется большим авторитетом в нашей партии", - заявил политик.

Знаменитый петербуржец

Заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Владимир Бортко окончил Киевский геологоразведочный техникум и Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого, работал техником- электриком Военпроекта в Киеве, режиссером-постановщиком киностудии "Ленфильм". Успех как режиссеру Бортко принесла картина "Блондинка за углом", а мировое признание - экранизация "Собачьего сердца" Михаила Булгакова. После еще ряда знаменитых картин он на время перестал снимать, в кинематограф вернулся в 1998 году с картиной "Цирк сгорел, а клоуны разбежались", после чего снял сериал "Бандитский Петербург".

Бортко является депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов от КПРФ, первым заместителем председателя комитета по культуре.

Выборы главы Петербурга

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. На данный момент временно исполняющим обязанности губернатора города является Александр Беглов. Ранее на вопрос журналистов об участии в выборах Беглов отмечал, что его выдвижение будет зависеть от мнения горожан и его способности справляться с проблемами города.

В региональных СМИ ранее сообщалось, что КПРФ готова выдвинуть на выборы журналиста Максима Шевченко. "Как видите, мы рекомендовали другую кандидатуру", - резюмировала Ольга Ходунова, отвечая на вопрос ТАСС о сообщениях по поводу Шевченко.