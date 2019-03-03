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Арктика сегодня

Борисов: Россия в Арктике "своего не упустит"

Вице-премьер подчеркнул, что эта территория входит в российскую зону интересов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Арктика входит в российскую зону интересов, поэтому РФ не упустит своего влияния на этой территории. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Эта территория - сфера интересов России. Своего мы не упустим и не отдадим", - сказал он.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Арктика должна оставаться свободным и открытым пространством, несмотря на то, что Россия считает ее своей территорией. В ноябре 2018 года председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд выразил мнение, что Россия расширяет свое военное присутствие в Арктике, и Соединенные Штаты не исключают возможности превращения этого региона в будущем в зону конфликта.

Москва последовательно отвергала утверждения западных политиков о наращивании своего военного присутствия в других регионах и о каких-либо своих действиях, которые якобы направлены на нарушение международного порядка.

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СШАРоссияБорисов, Юрий ИвановичДанфорд, ДжозефАрктика сегодня
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