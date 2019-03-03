Посол России в Лондоне ждет извинений от The Mail on Sunday за клевету в свой адрес

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Александр Яковенко ожидает официальных извинений за клевету в его адрес от газеты The Mail on Sunday. Об этом говорится в предоставленной в воскресенье посольством ТАСС копии письма главному редактору издания.
"Распространенная вашей газетой информация о том, что посол А. В. Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствуют действительности. А. В. Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки. Информация о его высылке является грубой ложью <...> Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений", - говорится в послании.
Ранее в воскресенье газета The Mail on Sunday выступила с утверждениями о том, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 80-х годах.
"Клеветническая атака"
Посольство России в Великобритании и лично посол Александр Яковенко подверглись беспрецедентной клеветнической атаке в британской прессе накануне годовщины инцидента в Солсбери. Об этом говорится в комментарии, распространенном в воскресенье российским посольством.
"В годовщину инцидента вместо результатов расследования мы стали свидетелями беспрецедентной клеветнической атаки в британской прессе на посольство и лично на посла. Причем это было хорошо срежиссировано по времени. Все это не может не вызывать сожаления, - отметили в российском диппредставительстве. - Посольство призывает британское правительство снять завесу секретности с хода расследования, дать возможность встретиться с российскими гражданами и прекратить грубую антироссийскую кампанию в британской прессе".
Представители посольства напоминают, что Лондон до сих пор не предоставил "подкрепленной доказательствами официальной версии случившегося" в Солсбери год назад. Кроме того, британское правительство в нарушение международного права "изолировало Скрипалей и уничтожает улики - с тем, чтобы в будущем было невозможно проверить британскую версию".
"В течение года, пока следствие велось в закрытом режиме, внимание британской общественности отвлекалось различными утечками по линии спецслужб, которые Форин оффис отказывался официально подтвердить посольству", - указывают в диппредставительстве.
В воскресенье газета The Mail on Sunday написала о том, что двое депутатов Палаты общин британского парламента - консерватор Боб Сили и независимый парламентарий Иэн Остин - направили на имя главы МИД страны Джереми Ханта письмо с требованием тщательно изучить якобы имевшие место связи посла России в Великобритании Александра Яковенко с КГБ и ГРУ.
The Mail on Sunday утверждала, что проведенное ей расследование указывает на то, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 80-х годах. По сведениям издания, Яковенко завершил свою командировку и вернулся в Москву как раз тогда, когда из США была выслана группа из 25 советских дипломатов, которых источники американских СМИ в администрации Рональда Рейгана, занимавшего тогда должность президента США, называли "старшими офицерами [советской] разведки".
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