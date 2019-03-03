Посол России в Лондоне ждет извинений от The Mail on Sunday за клевету в свой адрес

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Александр Яковенко ожидает официальных извинений за клевету в его адрес от газеты The Mail on Sunday. Об этом говорится в предоставленной в воскресенье посольством ТАСС копии письма главному редактору издания.

"Распространенная вашей газетой информация о том, что посол А. В. Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствуют действительности. А. В. Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки. Информация о его высылке является грубой ложью <...> Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений", - говорится в послании.

Ранее в воскресенье газета The Mail on Sunday выступила с утверждениями о том, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 80-х годах.

"Клеветническая атака"

Посольство России в Великобритании и лично посол Александр Яковенко подверглись беспрецедентной клеветнической атаке в британской прессе накануне годовщины инцидента в Солсбери. Об этом говорится в комментарии, распространенном в воскресенье российским посольством.