Сотрудники российского посольства готовы встретиться с сыном Дон Стерджес

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании готово встретиться с сыном Дон Стерджес, умершей в июле 2018 года от воздействия нервно-паралитического вещества, от которого также пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Об этом говорится в комментарии, распространенном в воскресенье российским диппредставительством.

Планируем послать [Эвану] Хоупу доклад "Солсбери: вопросы без ответов", который подготовило посольство в связи с годовщиной инцидента в Солсбери. В нем изложено все, что известно российской стороне об этом деле. Посольство также готово встретиться с Хоупом с тем, чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции", - говорится в комментарии посольства, выразившем сыну Стерджес глубокое сочувствие.