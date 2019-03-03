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Дело Сергея Скрипаля

Сотрудники российского посольства готовы встретиться с сыном Дон Стерджес

Эвану Хоупу также должны передать доклад "Солсбери: вопросы без ответов", в котором изложено все, что известно российской стороне об этом деле
Посольство РФ в Лондоне EPA/WILL OLIVER
Описание
Посольство РФ в Лондоне
© EPA/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании готово встретиться с сыном Дон Стерджес, умершей в июле 2018 года от воздействия нервно-паралитического вещества, от которого также пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Об этом говорится в комментарии, распространенном в воскресенье российским диппредставительством.

Планируем послать [Эвану] Хоупу доклад "Солсбери: вопросы без ответов", который подготовило посольство в связи с годовщиной инцидента в Солсбери. В нем изложено все, что известно российской стороне об этом деле. Посольство также готово встретиться с Хоупом с тем, чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции", - говорится в комментарии посольства, выразившем сыну Стерджес глубокое сочувствие.

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ВеликобританияРоссияДело Сергея СкрипаляСкрипаль, Сергей Викторович
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