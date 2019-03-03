Посольство России не исключило, что Скрипали уже вывезены из Великобритании

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне не исключило, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые, по версии британского следствия, были отравлены в марте 2018 года в Солсбери, уже не находятся на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь диппредставительства, комментируя появившуюся ранее в британских СМИ информацию о том, что представители минобороны Великобритании возложили цветы на могилу супруги Сергея Скрипаля.

"Утверждения о невозможности организовать для Скрипалей личное посещение могилы и звучащие сожаления по этому поводу выглядят исключительно лицемерно. Такое заочное возложение цветов наглядно подтверждает, что Скрипали лишены возможности свободно передвигаться, находятся под полным контролем британских спецслужб, а возможно - уже и вывезены из Великобритании. Остается только догадываться, не связано ли это с недавними сообщениями об ухудшении состояния здоровья Сергея Скрипаля", - сказал дипломат.

"Впрочем, очевидно, что публикация эта появилась неслучайно. Это сделано в контексте годовщины инцидента в Солсбери, и "гуманный жест" британского минобороны сопровождается новой порцией инсинуаций относительно "продолжающегося преследования семьи Скрипалей со стороны России". Цель подобных публикаций очевидна - поддерживать в обществе манию "русской угрозы", - добавил представитель посольства.

О фото с кладбища

Ранее газета Daily Mirror сообщила со ссылкой на источник в британских спецслужбах, что сотрудница минобороны возложила цветы на могилу Людмилы, супруги Сергея Скрипаля. При этом источник пояснил изданию, что это было сделано потому, что у истории с отравлением есть "человеческое измерение" и что в ситуации, когда экс-полковник ГРУ и его дочь не могут сами почтить память родственников, это делает за них британская сторона.

Заметка была проиллюстрирована снимком от 1 марта, на котором со спины изображена женщина в темном пальто с русыми волосами неопределенной длины, рядом с ней на земле стоят черная кожаная сумка и желтый пакет из супермаркета с букетом пионов. Лица ее не видно.

Эту же могилу год назад 1 марта посещали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, приехавшая в Великобританию, чтобы увидеться с отцом и сходить на кладбище на могилы матери и брата в его день рождения. Жена Сергея Скрипаля Людмила умерла в Великобритании от онкологического заболевания в октябре 2012 года. Их сын Александр умер в Санкт-Петербурге в возрасте 43 лет от острой печеночной недостаточности в июле 2017 года. Его прах был захоронен отдельно на том же кладбище в Солсбери.