Лавров обсудит в Дохе и Эр-Рияде двусторонние проекты и региональные кризисы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров начинает в понедельник поездку по государствам Персидского залива, в ходе которой обсудит с их руководством вопросы двустороннего сотрудничества в сферах торговли и энергетики, а также региональную проблематику, в том числе ситуацию в Сирии, Йемене, Ливии и палестино-израильское урегулирование.

Как ранее заявили в российском дипведомстве, среди тем визитов будет реализация достигнутых на высшем уровне договоренностей, проекты в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и мирном использовании космического пространства.

Первым пунктом пребывания министра станет столица Катара, а ближе к вечеру он отправится в Саудовскую Аравию.

В Дохе Лавров будет принят эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, проведет переговоры с главой МИД Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и государственным министром обороны Халидом бен Мухаммедом аль-Аттыйей.

Переговоры в Дохе

В Москве обращают внимание на то, что отношения с Дохой развиваются интенсивно. Как отмечал в интервью ТАСС посол РФ в Дохе Нурмахмад Холов, в Катаре высок интерес к капиталовложениям в Россию и со временем такое сотрудничество будет расширяться. По его словам, катарская сторона проявляет интерес к инвестициям в "Новатэк", аэропорты Внуково и Домодедово. Кроме того, Катарский суверенный фонд владеет 18,93% акций "Роснефти".

Посол Катара в Москве Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя в свою очередь заявил ТАСС, что в Дохе видят большие перспективы партнерства в сферах сельского хозяйства и кибертехнологий.

Между двумя странами развивается и военно-техническое сотрудничество, соответствующее соглашение было подписано в ходе визита в Катар в октябре 2017 года министра обороны РФ Сергея Шойгу. Москва и Доха в рамках такого взаимодействия подписали, в частности, контракты на поставку российского стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов "Корнет".

Активизируется и политический диалог. Так, эмир Катара в прошлом году несколько раз приезжал в Россию, в том числе во время чемпионата мира по футболу, а в Дохе заявляют, что ждут с визитом президента РФ Владимира Путина.

Катар проявляет заинтересованность и в помощи России при подготовке чемпионата мира по футболу, который примет в 2022 году. В частности, возможность сотрудничества по обеспечению безопасности первенства обсуждалась в октябре в ходе визита в Катар директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Аудиенция у короля

Во время визита в Эр-Рияд Лавров проведет переговоры с главой МИД Ибрагимом аль-Асафом и государственным министром по иностранным делам Аделем аль-Джубейром. Его также примет король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Монарх в октябре 2017 года побывал в Москве с визитом, на переговорах с российским президентом было высказано намерение сторон расширять и диверсифицировать экономическое сотрудничество. Тогда же между РФ и Саудовской Аравией было подписано почти полтора десятка документов.

В феврале лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили готовность продолжать координацию на мировых рынках углеводородов. Российская сторона уже подчеркивала ранее эффективность взаимодействия с Эр-Риядом в рамках ОПЕК+.

Не исключено, что в ходе контактов Лаврова может быть затронут вопрос об ответном визите Путина в Саудовскую Аравию. Сроки такой поездки пока не согласованы, однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уже подтверждал, что речь идет о 2019 годе.

В Москве неоднократно подчеркивали активное развитие взаимодействия с Эр-Риядом в различных сферах. Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сумма капиталовложений Саудовской Аравии в российские проекты в настоящее время составляет $2,5 млрд, обсуждается возможность инвестиций в сектор сжиженного природного газа и нефтехимию. Страны намерены наращивать взаимные инвестиции и в туристические проекты.

Сирийская повестка

При обсуждении международной проблематики акцент будет сделан на ситуации в Сирии. Доха и Эр-Рияд с начала конфликта в этой арабской республике активно поддерживали оппозиционеров и занимали жесткую позицию в отношении президента Башара Асада. При этом официально в этих столицах заявляли о необходимости урегулирования конфликта путем диалога.

Как сообщили в МИД РФ, Лавров намерен рассказать о ситуации в провинции Идлиб и усилиях астанинской "тройки" (Россия, Иран и Турция) по ликвидации остающихся на территории Сирии террористических группировок. Будет затронута и тема запуска работы сирийского конституционного комитета, решение о создании которого было принято еще в январе 2018 года. В Москве уже заявили, что формирование этого органа близится к завершению. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что возникший в декабре "неприятный инцидент", когда во всемирной организации заявили о сомнениях в легитимности ряда предложенных для включения в состав комитета кандидатов, преодолен.

Будет рассматриваться и тема возвращения Сирии в Лигу арабских государств. Этот вопрос уже неоднократно поднимался главой МИД РФ на переговорах с зарубежными коллегами, в том числе во время январской поездки в Тунис, Алжир и Марокко. Российская сторона призывает государства сообщества поддержать восстановление членства Сирии, которое было заморожено в ноябре 2011 года после начала внутреннего конфликта. Доха при этом считает такой шаг преждевременным, в Эр-Рияде же, как сообщает ряд СМИ, против возвращения Дамаска не возражают.

Кризис в Персидском заливе

Отдельно, как ожидается, будет затронут и затянувшийся кризис в отношениях Катара и ряда стран региона. В июне 2017 года Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. При этом для нормализации отношений был выдвинут ряд требований, которые в Дохе сочли неприемлемыми. Посреднические усилия для улаживания конфликта предпринимал Кувейт.

В Москве при этом выступали за то, что ситуация должна быть разрешена путем диалога, а взаимные озабоченности - обсуждаться за столом переговоров. Тем не менее стороны конфликта, как отмечают аналитики, остаются на своих непримиримых позициях и прогресса в урегулировании по-прежнему нет.

Форматы сотрудничества

Как ранее сообщили в МИД РФ, во время визитов в государства региона Лавров планирует обсудить подготовку к проведению в Москве 17 апреля министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества. Он поднимет и вопрос возобновления совместной работы в рамках стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, последнее заседание которого проводилось в мае 2016 года.

В рамках поездки по региону, которая продлится до 7 марта, глава российского дипведомства также посетит Кувейт и ОАЭ.