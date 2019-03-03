Медведев: предвыборная кампания на Украине грязная и заставляет подозревать худшее

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что Москва после президентских выборов на Украине будет готова к диалогу с новым руководством этой страны, если и оно будет в нем заинтересовано. Однако пока председатель правительства РФ не знает, с кем можно разговаривать в Киеве, и отмечает грубые нарушения в предвыборной кампании.

"На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать", - признался глава российского кабмина в интервью болгарской газете "Труд" накануне визита в Софию. При этом Медведев заявил: "В любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нем заинтересовано".

Премьер подчеркнул, что "важно, будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций". На его взгляд, "недавние события заставляют подозревать худшее". "Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны", - пояснил Медведев.

Для примера он напомнил о закрытии Киевом "буквально на старте предвыборного марафона под надуманными предлогами избирательных участков в своих дипломатических и консульских учреждениях на территории России". "Около трех миллионов граждан Украины, которые живут и работают в России, лишились возможности проголосовать. Это явное ущемление избирательных прав украинских граждан", - констатировал председатель российского правительства.

Также, по его мнению, "нарушен порядок наблюдения за ходом голосования". "Гражданам России было запрещено участвовать в наблюдении за выборами даже в составе мониторинговых миссий по линии ОБСЕ. Это серьезное нарушение Украиной собственных международных обязательств, такое крайне редко встречается на практике. Очевидно, правящему режиму есть что скрывать", - полагает Медведев.

"Нужны шаги навстречу друг другу"

Он отметил, что "Россия хочет наладить отношения с Украиной". "Мы соседи. У многих российских граждан там живут родственники, как и у украинцев - в России. У нас общая история и культура, до недавнего времени были взаимовыгодные экономические отношения", - объяснил глава кабинета министров РФ.

По его словам, "теперь ситуация [в российско-украинских отношения] очень непростая". "Чтобы ее изменить, нужны шаги навстречу друг другу. Однако Киев ведет себя так, что делать какие-то прогнозы сложно", - считает Медведев.

"Из Киева в наш адрес постоянно звучат надуманные обвинения. Организуются провокации, как это было в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Российский фактор откровенно используют, чтобы отвлечь внимание избирателей от провалов во внутренней политике. От жертв среди гражданского населения в Донбассе, от разрухи в экономике", - перечислил российский премьер.

Он заявил: "Складывается впечатление, что если бы не Россия, то Петру Порошенко, который баллотируется на второй срок, просто не о чем было бы говорить с людьми. Если он не может вести диалог со своим народом, то вряд ли сможет вести переговоры с руководством соседнего государства".