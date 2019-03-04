{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Захарова назвала ситуацию с Brexit катастрофической

Как отметила официальный представитель МИД РФ, курс британского правительства не устраивает ни внутреннее сообщество, ни международное
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ситуация с выходом Великобритании из ЕС является катастрофической, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном в понедельник интервью газете "Комсомольская правда".

На эту тему
Самая темная ночь перед рассветом? Переживет ли ЕС внутренний кризис

"Ситуация катастрофическая: шаги правительства Мэй не устраивают ни внутреннее сообщество, ни международное", - отметила дипломат.

По ее словам, все новые "всплески" в деле Скрипалей были связаны с самыми сложными и дискуссионными вопросами по Brexit. Как считает Захарова, британское правительство использовало этот инцидент, чтобы отвлечь внимание "для объяснения собственному населению провала в отношениях с Брюсселем".

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут добиться одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки.

Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

Теги
ВеликобританияРоссияBrexitЗахарова, Мария Владимировна
Политический кризис в Венесуэле
Медведев: США взяли курс на смещение неугодных правительств в латиноамериканском регионе
Премьер-министр России призвал "всерьез подумать об этом всех латиноамериканских друзей"
Читать полностью